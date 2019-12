Jump Force: Grimmjow Jaegerjaquez e Trafalgar Law combattono in video

A un mese dall'arrivo di Hitsugaya Toshiro e Madara Uchiha in Jump Force, il multiverso manga e anime del picchiaduro di Bandai Namco si appresta ad accogliere due nuovi antieroi dalle dimensioni di Bleach e One Piece attraverso il prossimo aggiornamento che sarà disponibile entro breve su PC e console.

Il già ampio roster di combattenti di Jump Force andrà infatti ad arricchirsi con l'aggiunta di Grimmjow Jaegerjaquez, proveniente da Bleach, e di Trafalgar Law, uno dei personaggi più celebri del franchise di One Piece.

Il filmato di presentazione confezionato dagli sviluppatori giapponesi ci permette di sfogliare il campionario di attacchi, mosse elusive, abilità speciali e combo che andrà a contraddistinguere le tecniche di combattimento dei due protagonisti che entreranno nel roster di Jump Force a partire da domani, 13 dicembre, in esclusiva temporale per gli acquirenti del Season Pass.

Per tutti gli altri giocatori del picchiaduro di Bandai Namco su PC, PS4 e Xbox One, sarà possibile acquistare singolarmente Grimmjow o Trafalgar Law a partire dal 17 dicembre, attraverso i consueti canali del negozio interno per le microtransazioni facoltative. Date perciò un'occhiata al video che campeggia a inizio articolo e diteci che cosa ne pensate di questa aggiunta: qualora ve la foste persa, vi lasciamo alla nostra recensione di Jump Force.