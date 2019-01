Jump Force: Guida ai controlli su PS4 e Xbox One, mosse e abilità

Fino al 20 gennaio gli utenti PS4 e Xbox One potranno partecipare alla Beta pubblica di Jump Force, provando con mano il nuovo picchiaduro di Bandai Namco. Per aiutarvi a muovere i primi passi nel gioco, in questa mini-guida vi forniremo una panoramica sui controlli, sulle mosse e sulle abilità.

Di seguito elenchiamo i controlli di Jump Force per PS4 e Xbox One:

Abilità 1, 2, 3 - Tieni premuto R2 + Triangolo, Quadrato o Cerchio/Tieni premuto RT + Y, X o B

- Tieni premuto R2 + Triangolo, Quadrato o Cerchio/Tieni premuto RT + Y, X o B Awakening - R3/Premi levetta destra

- R3/Premi levetta destra Scatto - L1/LB

- L1/LB Carica energia - Tieni premuto R2/RT

- Tieni premuto R2/RT Fuga - L1/LB (Durante la guardia)

- L1/LB (Durante la guardia) Guardia - Tieni premuto R1/Tieni premuto RB

- Tieni premuto R1/Tieni premuto RB Attacco pesante - Triangolo/Y

- Triangolo/Y Smash pesante - Tieni premuto Triangolo/Y (Quando l'avversario è a terra)

- Tieni premuto Triangolo/Y (Quando l'avversario è a terra) Contromossa rapida - Quadrato/X (Poco prima di essere attaccati)

- Quadrato/X (Poco prima di essere attaccati) Schivata rapida - R2/RT (Poco prima di essere attaccati)

- R2/RT (Poco prima di essere attaccati) Salto - X/A

- X/A Movimento - Levetta sinistra

- Levetta sinistra Attacco rapido - Quadrato/X (Premere rapidamente per una combo)

- Quadrato/X (Premere rapidamente per una combo) Attacco verso il basso - Giù + Quadrato/Giù + X

- Giù + Quadrato/Giù + X Passo laterale - Levetta sinistra + R1/RB

- Levetta sinistra + R1/RB Smash - Tieni premuto Quadrato/X

- Tieni premuto Quadrato/X Attacco di supporto - Tieni premuto L2/LT

- Tieni premuto L2/LT Cambio personaggio - L2/LT

- L2/LT Lancio - Cerchio/B

- Cerchio/B Sparisci - R2 + X/RT + A (Mentre si esegue un Attacco pesante)

- R2 + X/RT + A (Mentre si esegue un Attacco pesante) Ultimate Awakening - R2 + L2/RT + LT (Dopo aver attivato Awakening)

- R2 + L2/RT + LT (Dopo aver attivato Awakening) Tecnica Ultimate - R2 + X/RT + A (L'indicatore Awakening deve essere almeno al 50%)

Vediamo più nel dettaglio le abilità principali:

Abilità 1, 2 e 3 - Ogni personaggio ha tre abilità assegnate. Potete utilizzare ciascuna di esse tenendo premuto R2 o RT e premendo Quadrato / X, Triangolo / Y o Cerchio / B.

Awakening - Una volta che l'indicatore di Awakening è pieno al 50%, potete attivare la suddetta modalità con il vostro personaggio. Ogni lottatore del roster avrà a disposizione una modalità Awakening unica.

Scatto - Questa mossa è particolarmente efficace quando l'avversario sta usando l'abilità Fuga. Utilizzandola esaurirete l'indicatore della mobilità, quindi assicuratevi di non abusarne troppo e di sfruttarla nelle situazioni più indicate.

Fuga - Usando l'abilità della Fuga potrete allontanarvi dal vostro avversario. Anche in questo caso consumerete l'indicatore della mobilità: una volta esaurito, non sarete più in grado di fuggire per un breve periodo.

Guardia - Tenendo premuto il tasto della Guardia potrete bloccare gli attacchi normali. Tuttavia, gli attacchi Smash e i Lanci non possono essere parati.

Attacco pesante - Gli attacchi pesanti infliggono più danni. Potete concatenarli con gli attacchi rapidi per creare combo devastanti. Gli attacchi pesanti possono essere usati anche in aria, ma solo una volta per combo.

Contromossa rapida - Con un tempismo abbastanza preciso il vostro personaggio bloccherà immediatamente l'attacco dell'avversario, per poi contrattaccarlo. Allenatevi a prendere i tempi giusti, in modo da essere sempre reattivi.

Ultimate Awakening: alcuni personaggi hanno una trasformazione speciale che può essere attivata dopo aver azionato la modalità Awakening. Ad esempio, Goku può trasformarsi in Super Saiyan Blue grazie alla sua Ultimate Awakening.

Tecnica Ultimate - Ogni personaggio ha una tecnica finale unica che può essere eseguita solo dopo aver attivato la modalità Awakening, e quando l'indicatore di quest'ultima è pieno almeno al 50%.

Ricordiamo che Jump Force sarà disponibile dal 15 febbraio su PlayStation 4, Xbox One e PC.