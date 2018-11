Jump Force: Himura Kenshin e Shishio Makoto si scatenano nel nuovo gameplay trailer

Bandai Namco Entertainment ha pubblicato un nuovo gameplay trailer di Jump Force in cui vediamo in azione per la prima volta Himura Kenshin e Shishio Makoto direttamente dall'anime Rurōni Kenshin, conosciuto in italia come Kenshin samurai vagabondo.

Himura Kenshin è un samurai senza maestro dal passato burrascoso che decide di viaggiare in lungo e in largo in Giappone mettendo le proprie abilità al servizio dei più deboli. Nonostante il fisico non proprio imponente, è un abile spadaccino, esperto nell'arte del Mitsurugi Hiten, una tecnica arcaica risalente al periodo Sengoku tramandatagli dal suo vecchio sensei. Shishio Makoto è uno degli acerrimi nemici di Himura Kenshin; come potete osservare nel filmato in apertura di notizia, ricopre interamente il suo corpo di bende dopo essere stato bruciato vivo dai membri del clan Ishin Shishi. La sua spada è intrisa del grasso delle sue vittime, ciò gli permette di sfruttare un gran numero di tecniche che prevedono l'utilizzo del fuoco. Che ne pensate di queste due new entry?

Ricordiamo ai lettori che Jump Force sarà disponibile a partire dal 15 febbraio 2019 su PC, Playstation 4 e Xbox One. Recentemente Bandai Namco Entertainment ha aperto i preordini e ha annunciato che Cell e Piccolo di Dragon Ball faranno parte del roster di gioco.