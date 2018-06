Jump Force: Light Yagami e Ryuk di Death Note non saranno personaggi giocabili

A gran sorpresa, durante la conferenza di Microsoft all'E3 2018 è stato annunciato Jump Force, un picchiaduro 3D crossover che vanta la partecipazione dei principali personaggi di Weekly Shonen Jump, che festeggia i 50 anni dal debutto.

Il roster si preannuncia molto grande, e tra i lottatori già confermati figurano Goku, Frieza, Zoro, Sasuke, Naruto e Monkey D. Rufy. Al termine del trailer dell'annuncio, inoltre, erano visibili anche Light Yagami e Ryuk di Death Note, che osservavano la battaglia dalla sommità di un grattacielo.

Questi ultimi due rivestiranno un ruolo importante nella storia narrata nel titolo ma, purtroppo, è stato confermato che non saranno giocabili. Lo ha chiarito il produttore Koji Nakajima, dal momento che si era creata un po' di confusione al riguardo: "In questo gioco la storia ruoterà attorno ad una situazione molto particolare che coinvolge i personaggi di Death Note. Svolgeranno un ruolo importante, ma Death Note non avrà personaggi giocabili".

In un'altra intervista, il PR manager Nick O'Leary ha aggiunto che Light Yagami non è un personaggio molto orientato all'azione, mentre Ryuk avrebbe avuto diverse limitazioni. Cosa ne pensate al riguardo? Vi sarebbe piaciuto utilizzarli in battaglia? Ricordiamo che Jump Force verrà pubblicato nel corso del 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC.