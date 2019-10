Jump Force: Madara Uchiha da Naruto si presenta in un nuovo trailer

Il piano di supporto post-lancio di Jump Force è ben lungi dall'essere giunto alla sua conclusione. Dopo Majin Bu da Dragon Ball e Katsuki Bakugo da My Hero Academia, unitisi a fine agosto, il roster si prepara a dare il benvenuto ad un nuovo combattente.

Si tratta di Madara Uchiha, in arrivo direttamente dal manga/anime di Naruto, dove ricopre il ruolo di uno degli antagonisti principali del secondo arco narrativo. Ex capo del clan Uchica, nonché uno dei fondatori del Villaggio della Foglia assieme a Hashirama Senju, è riconosciuto come uno dei ninja più forti di sempre. Madara Uchiha tenterà di dare il via allo Tsukuyomi Infinito anche in Jump Force a fine 2019: la data di lancio precisa non è stata rivelata, ma nel frattempo possiamo ammirarlo in azione nel trailer condiviso da Bandai Namco Entertainment. Lo trovate in cima alla notizia, buona visione!

Madara Uchiha potrà essere utilizzato senza alcun costo aggiuntivo da tutti i possessori del Character Pass di Jump Force, in vendita a 29,99 euro. Tutti gli altri potranno invece acquistarlo singolarmente a 3,99 euro. Sono già cinque i lottatori aggiuntivi già approdati nel roster: oltre ai già citati Majin Bu e Katsuki Bakugo, sono arrivati anche Seto Kaiba da Yu-Gi-Oh, Biscuit Krueger da Hunter x Hunter e All-Might da My Hero Academia. In futuro sono inoltre attesi Trafalgar Law da One Piece, Grimmjow Jaegerjaquez e Toushirou Hitsugaya da Bleach.