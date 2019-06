Jump Force: Majin Buu si unirà al roster durante l'estate

Nelle ultime ore è stata finalmente svelata l'identità del prossimo lottato aggiuntivo in arrivo su Jump Force e, per la gioia di tutti gli appassionati di Dragon Ball Z, si tratta di Majin Buu.

La buffa creatura di colore rosa potrà infatti essere utilizzata nel picchiaduro Bandai Namco nel corso dell'estate e sarà completamente gratuita per tutti i possessori del Season Pass. Tutti gli altri, invece, dovranno acquistare questo personaggio aggiuntivo separatamente.

Purtroppo l'annuncio del personaggio non è stato accompagnato da un trailer che ci mostra Majin buu in movimento ed è disponibile solo uno scatto che ce ne mostra uno screenshot in qualità non particolarmente elevata. Dovremo quindi attendere ancora qualche giorno prima di poter vedere qualcosa di più sul DLC in questione.

Jump Force è disponibile in tutti i negozi fisici e digitali nelle seguenti versioni: PlayStation 4, Xbox One e PC (solo su Steam). Il prezzo del Season Pass, che va acquistato separatamente, è di circa 30 euro.

Avete già dato uno sguardo ai primi screenshot di Bakugo in Jump Force? Vi ricordiamo inoltre che un recente leak di Jump Force ha svelato tutti i prossimi lottatori in arrivo per i possessori del Season Pass.