Jump Force, Meruem e Hiei in arrivo: un nuovo trailer svela la data d'uscita

Con un nuovo trailer, Bandai Namco Entertainment ha finalmente svelato la data d'uscita dei due nuovi lottatori di Jump Force: stiamo parlando di Meruem e Hiei, disponibili a partire dal prossimo 27 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, e dall'inizio del 2021 su Nintendo Switch.

In arrivo dalla saga Hunter X Hunter e conosciuto come il "Re delle Formichimere", Meruem è il loro potente leader. Non solo supera gli umani in intelligenza, ma possiede anche una forza fisica sovrastante. Già da neonato era in grado di staccare una testa con un singolo colpo di coda. Hiei, invece, è uno dei personaggi principali di Yu yu Hakusho, anche conosciuto in Italia come Yu degli Spettri. Grazie alla padronanza dell'energia demoniaca, è in grado di incendiare i suoi nemici con il temibile attacco "Dragon of the Darkness Flame".

Meruem e Hiei rappresentano il secondo e il terzo lottatore del Character Pass #2, che nei mesi scorsi ha già messo a disposizione Shoto Todoroki di My Hero Academia. Prossimamente verranno pubblicati altri due lottatori, per un totale di cinque. Il Character Pass #2 può essere acquistato al prezzo di 17,99 euro, mentre i singoli combattenti sono offerti a 3,99 euro l'uno. Preparatevi all'arrivo di Meruem e Hiei guardando il loro trailer di presentazione in apertura di notizia.