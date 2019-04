Jump Force: All Might scatena la sua furia in un nuovo gameplay

Nel nuovo video di Jump Force confezionato da Bandai Namco, uno degli eroi più forti di My Hero Academia, All Might, ci offre un assaggio della devastazione che porterà presto nelle arene digitali del picchiaduro crossover.

L'espansione dedicata ad All Might sarà disponibile a maggio all'interno del Character Pass già svelato dagli autori giapponesi o, in alternativa, come download individuale. Proprio come per il contenuto aggiuntivo dedicato a Seto Kaiba dal colorato universo dell'anime Yu-Gi-Oh!, anche con All Might i possessori del Character Pass potranno accedere al DLC di All Might con quattro giorni di anticipo e interpretarlo nelle modalità in singolo e nelle arene delle battaglie multiplayer.

Quanto ai lottatori aggiuntivi, i vertici di Bandai Namco hanno già stilato la lista dei combattenti che andranno ad ampliare il roster di Jump Force nel corso dei prossimi mesi: su queste pagine trovate l'elenco completo dei nuovi personaggi.

Vi lasciamo perciò in compagnia di All Might e ricordiamo a tutti gli appassionati di picchiaduro che Jump Force è già disponibile su PC PlayStation 4 e Xbox One e che su queste pagine potete leggere la nostra recensione dell'ultima fatica crossover di Bandai Namco.