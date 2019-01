Jump Force: nuova video dimostrazione sul sistema dei Risvegli

Il sistema dei Risvegli (dall'inglese "Awakening") è uno dei punti cardine dell'esperienza di gioco di Jump Force e i colleghi di Arekkz Gaming colgono al volo l'occasione offertagli dalla pubblicazione dell'ultima Beta per darci modo di approfondire questo elemento di gameplay con un'esaustiva video dimostrazione.

Grazie anche alla "Rage Mode" legata all'utilizzo delle abilità dei Risvegli, il nuovo progetto di Bandai Namco che celebra i guerrieri più rappresentativi della tradizione fumettistica del Giappone consentirà agli appassionati del genere di scatenare la furia degli elementi attingendo al pieno potenziale del proprio eroe preferito.

Per "risvegliare" la forza insita in ogni lottatore, basterà alimentare a suon di attacchi la barra Awakening fino a raggiungerne il 50%: alcuni guerrieri, oltretutto, avranno accesso a una seconda abilità speciale (definita in maniera non molto originale "Ultimate Awakening") sbloccabile riempiendo la barra fino al 100%. Tra questi, ovviamente, troveremo i fieri combattenti dell'universo di Dragon Ball come Goku, Vegeta e Freezer.

Prima di lasciarvi in compagnia dell'ultimo filmato dimostrativo di Jump Force, ricordiamo a chi ci segue che il nuovo picchiaduro di Bandai Namco sarà disponibile qui da noi a partire dal 15 febbraio nella triplice versione per PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Chi è interessato, si affretti a scaricare il client della Beta pubblica sulla propria piattaforma d'elezione prima che la fase di testing si concluda il 20 gennaio: nella versione dimostrativa di Jump Force è possibile utilizzare in battaglia ben 17 personaggi all'interno di 5 stage.