Jump Force: le nuove immagini mostrano Asta da Black Clover

I vertici di Bandai Namco Entertainment ampliano ulteriormente il già enorme roster di combattenti di Jump Force con l'annuncio della presenza, sin dal giorno di lancio, di Asta, il protagonista del famoso manga Black Clover.

Stando alle immagini esplicative che accompagnano l'annuncio, l'eroe del manga di Yuki Tabata potrà utilizzare in battaglia tutta una serie di attacchi, mosse elusive e abilità speciali a dir poco devastanti.

Scegliendo di interpretare Asta nel nuovo picchiaduro crossover di Bandai Namco che celebra i guerrieri più iconici della tradizione fumettistica del Sol Levante potremo infatti impiegare le sue due spade e assumere la forma demoniaca per scagliare sul malcapitato di turno il suo terribile Meteorite Nero, un'esplosione di energia da cui attingere grazie alla magia nera.

Il lancio di Jump Force è previsto per il 15 febbraio del 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il nostro Gabriele Laurino ha avuto modo di provare in anteprima l'ultima fatica picchiaduro di Bandai Namco in concomitanza con il 50° anniversario dalla pubblicazione del famoso magazine giapponese: Weekly Shonen Jump: su queste pagine trovate le sua analisi approfondita sugli elementi grafici, tecnici, artistici e prettamente ludici che andranno a tratteggiare l'opera.