Jump Force: nuovo Trailer per i personaggi di Boruto e Dai!

Si avvicina sempre più rapida la data di pubblicazione di Jump Force: per ingannare l'attesa, Bandai Namco ha pubblicato un nuovo Trailer dedicato ai personaggi di Boruto e Dai.

Il breve video ci offre l'opportunità di dare un fugace sguardo agli stili di combattimento di questi due lottatori, recentemente aggiuntisi al variegato Roster di sfidanti presente in Jump Force. Il nuovo Trailer pubblicato da Bandai Namco mostra infatti Boruto Uzumaki e Dai, sbarcato nel nuovo picchiaduro direttamente da Dragon Quest: The Adventure of Dai, nel pieno dell'azione. Come di consueto, potete trovare il Video direttamente in apertura a questa news: vi auguriamo una Buona Visione!

Ne approfittiamo inoltre per rammentarvi che Bandai Namco ha recentemente condiviso con il pubblico il calendario delle nuove sessioni di Open Beta di Jump Force. Queste ultime riprenderanno il via a partire da domani, martedì 29 gennaio. Vi ricordiamo inoltre che la possibilità di testare il gioco è riservata ai giocatori attivi su Playstation 4 ed Xbox One. Jump Force è invece atteso, oltre che sulle due console, anche su PC. Su tutte le piattaforme, il nuovo picchiaduro di Casa Bandai sarà disponibile a partire dal prossimo 15 febbraio. Avete già scelto il lottatore che desiderate provare per primo?