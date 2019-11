Jump Force: il pirata Trafalgar Law arriva a dicembre e si presenta nella prime immagini

Il già nutrito roster di Jump Force continua ad espandersi. Bandai Namco Entertainment ha annunciato che Trafalgar D. Water Law di One Piece si unirà alla battaglia nel corso del prossimo mese di dicembre.

Per celebrare l'annuncio, la compagnia giapponese ha anche condiviso una serie di screenshot che lo mostrano in azione mentre combatte contro Freezer di Dragon Ball: dalle immagini, scopriamo che sarà in grado di eseguire gli attacchi Gamma Knife, che gli è valso l'appellativo di "chirurgo della morte", e Takt, che fa emergere delle rocce dal suolo. Il suo debutto sarà inoltre accompagnato dall'introduzione di un nuovo campo di battaglia ambientato a Whole Cake Island. Trovate gli screenshot raccolti nella galleria in calce a questa notizia, buona visione!

Come sicuramente saprete, nell'universo di One Piece Trafalgar Law è il capitato dei Pirati Heart, oltre che il possessore del frutto del diavolo Ope Ope, che gli permette di manipolare e tagliare tutti gli oggetti che si trovano nel suo raggio d'azione. Egli sfrutta queste abilità, oltre che in combattimento, anche a scopi medici.

Assieme a Trafalgar Law, sono attesi in Jump Force anche Madara Uchiha da Naruto e Toshiro Hitsugaya da Bleach. Il trittico di lottatori sarà accessibile entro fine 2019 e senza alcun costo aggiuntivo a tutti i possessori del Character Pass, che nei mesi scorsi ha già messo a disposizione Majin Bu di Dragon Ball, Katsuki Bakugo e All-Might di My Hero Academia, Seto Kaiba da Yu-Gi-Oh e Biscuit Krueger da Hunter x Hunter.