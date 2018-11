Jump Force: prime immagini di Piccolo e Cell; preordini digitali aperti

Bandai Namco Entertainment Europe ha confermato che i fan possono prenotare in digitale Jump Force da oggi per Xbox One e PC e da venerdì 23 novembre per PlayStation 4.

Inoltre, 2 personaggi iconici del franchise di Dragon Ball sono stati annunciati come personaggi giocabili. Il primo, Cell è un guerriero creato per avere i tratti dei più grandi combattenti che hanno abitato la terra. Il secondo, Piccolo una volta era uno dei più forti nemici di Goku ma ora è un eroe che combatte al suo fianco.

Oggi è stato anche confermato che le parti dei personaggi di TUTTI i franchise all'interno del gioco potranno essere usate per la creazione del proprio avatar. Questo significa, per esempio, che i giocatori possono mischiare parti di Dragon Ball e Hunter X Hunter con parti di Yu-Gi-Oh!, NARUTO o qualsiasi altro personaggio incluso in Jump Force, creando migliaia di combinazioni uniche.

Le tre versioni digitali del gioco che sono disponibili al pre-order sono: Gioco Base, Deluxe Edition e Ultimate Edition.

La Deluxe Edition include il gioco base e il Character Pass – che garantisce ulteriori nove nuovi personaggi DLC rilasciati dopo il lancio e l’accesso anticipato di 4 giorni a ogni DLC.

La Ultimate Edition ha i contenuti della Deluxe Edition e 16 magliette aggiuntive per il proprio avatar in-game, uno starter pack con contenuti aggiuntivi e boost e un accesso anticipato di 3 giorni al gioco completo, prima di chiunque altro.

Tutti i giocatori che prenoteranno una delle tre versioni riceveranno anche un veicolo per la lobby e 3 costumi esclusivi per l’avatar da usare nel gioco.