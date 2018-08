Jump Force: i protagonisti degli anime si sfidano nella nostra Video Anteprima (Gamescom)

Alla Gamescom 2018 di Colonia abbiamo provato una nuova demo di Jump Force, il picchiaduro crossover di Bandai Namco Entertainment che unisce gli universi dei manga e degli anime più popolari. Vi raccontiamo le nostre impressioni con una nuova Video Anteprima.

Jump Force è un picchiaduro che presenta un combat system basilare, e una resa estetica di dubbio gusto, nella quale il piglio realistico di personaggi ed ambientazioni non valorizza il character design dei singoli membri del roster.

Jump Force allo stato attuale ci sembra un'opera svogliata, priva di mordente, con un sistema di combattimento confuso e una direzione artistica sotto le nostre aspettative. Ci sembra comunque doveroso concedere il beneficio del dubbio agli sviluppatori, nella speranza che nei prossimi mesi venga effettuato il salto qualitativo necessario per permettergli per avvicinarsi si tie-in più forti sulla piazza.

Ricordiamo che il titolo è atteso in uscita nel corso del 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Vi lasciamo con la nuova Video Anteprima riportata in cima alla notizia.