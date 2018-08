Jump Force: il roster si espande con nuovi personaggi di One Piece e Hunter x Hunter

Dopo il nuovo gameplay trailer dedicato ai personaggi di Bleach, l'ultimo numero di V-Jump ha rivelato quattro nuovi lottatori in arrivo nel roster di Jump Force, provenienti da One Piece e Hunter x Hunter.

I quattro personaggi in questione sono Marshall D. Teach e Sanji da One Piece, e Gon Freecss e Hisoka Morow da Hunter x Hunter, pronti ad espandere ulteriormente il roster di Jump Force. Naturalmente, tutti e quattro i lottatori saranno giocabili all'interno delle varie modalità disponibili. Come già confermato da Bandai Namco Entertainment, nel gioco saranno presenti anche diversi personaggi di Bleach come Ichigo, Zoro e Luffy, senza dimenticare Rukia Kuchiki e Sōsuke Aizen.

Ricordiamo che Jump Force si presenta come un picchiaduro crossover tra le serie anime più popolari degli ultimi anni, tra cui Naruto, Dragon Ball, One Piece e Bleach: il titolo è atteso nel corso del 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Per saperne di più sul titolo, potete dare un'occhiata alla nostra Video Anteprima dedicata al nuovo fighting game di Bandai Namco.