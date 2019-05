Jump Force: Seto Kaiba, All Might e Biscuit Krueger arrivano il 28 maggio

Bandai Namco Entertainment ha finalmente svelato la data di pubblicazione dei primi tre personaggi aggiuntivi di Jump Force: Biscuit Krueger da Hunter X Hunter, Seto Kaiba da Yu-Gi-Oh! e All-Might da My Hero Academia potranno essere acquistati a partire da martedì 28 maggio.

Ognuno di essi, oltre a possedere tecniche uniche, porterà con sé anche dei costumi esclusivi per personalizzare gli avatar dei giocatori. Coloro che hanno acquistato il Character Pass al prezzo di 29,99 euro, invece, potranno iniziare ad utilizzarli con quattro giorni di anticipo, ovvero da domani venerdì 24 maggio. Il pacchetto, ricordiamo, fornisce l'accesso ad un totale di 9 personaggi aggiuntivi. Oltre ai tre già menzionati, nei prossimi messi arriveranno anche Toushirou Hitsugaya, Majin Buu (Good Buu), Katsuki Bakugou, Trafalgar Law, Grimmjow Jaegerjaquez e Madara Uchiha. I lottatori potranno anche essere acquistati singolarmente, ma il loro prezzo di vendita non è ancora stato rivelato.

Per celebrare l'annuncio, la compagnia giapponese ha pubblicato il filmato di presentazione di Biscuit Kruger di Hunter X Hunter, che potete ammirare in apertura di notizia. Cogliamo l'occasione per ricordarvi che tra le nostre pagine trovate anche il trailer di Seto Kaiba e il video gameplay di All-Might. Jump Force può essere acquistato su PlayStation 4, Xbox One e PC.