Jump Force: Seto Kaiba, All Might e Biscuit Krueger disponibili da oggi

Come promesso, quest'oggi Bandai Namco Entertainment ha reso disponibili per tutti i giocatori i primi tre personaggi aggiuntivi di Jump Force, ovvero Seto Kaiba da Yu-Gi-Oh!, All-Might da My Hero Academia e Biscuit Krueger da Hunter X Hunter.

Tutti e tre i lottatori sono già accessibili senza alcun costo aggiuntivo da ben quattro giorni per tutti i possessori del Character Pass (venduto a 29,99 euro), ma da oggi possono anche essere acquistati singolarmente al prezzo di 3,99 euro l'uno. Ogni personaggio porta con sé una serie di missioni, tecniche speciali, l'Abilità J e un abito per avatar. Per celebrare il loro arrivo, la compagnia giapponese ha pubblicato il trailer di presentazione che potete ammirare in apertura di notizia.

Il Character Pass, ricordiamo, fornisce l'accesso ad un totale di 9 personaggi aggiuntivi. Oltre a Seto Kaiba, All-Might e Biscuit Kruger disponibili da oggi, prossimamente arriveranno anche Toushirou Hitsugaya, Majin Buu (Good Buu), Katsuki Bakugou, Trafalgar Law, Grimmjow Jaegerjaquez e Madara Uchiha. Jump Force, ricordiamo, può essere acquistato su PlayStation 4, Xbox One e PC.