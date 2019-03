Jump Force: Seto Kaiba si mostra in un nuovo trailer

Bandai Namco Entertainment ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a Jump Force, il picchiaduro crossover nato per celebrare la cinquantesima edizione di Weekly Shonen disponibile ora per PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Il filmato, che come al solito potete visionare in cima alla notizia, è incentrato sul personaggio di Seto Kaiba, uno dei volti più noti dell'anime di Yu-Gi-Oh!, che già trovava nel personaggio di Yugi Muto un valido rappresentante. Seto Kaiba si unirà al roster dei formidabili combattenti di Jumo Force a maggio, mese in cui verranno peraltro introdotti altri due misteriosi lottatori non ancora presentati ufficialmente da Bandai Namco. Come possiamo osservare dalle sequenze di gioco mostrate nel trailer, Seto schiererà al suo fianco in battaglia due delle carte più iconiche del suo deck: Drago Bianco Occhi Blu e Obelisco del Tormento.

Lasciandovi alla visione del filmato, vi ricordiamo che Jump Force è disponibile ora su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il team di sviluppo del picchiaduro ha recentemente rivelato il piano di pubblicazione dei prossimi DLC e aggiornamenti gratuiti che verranno introdotti nel corso dei prossimi mesi. Nel caso foste interessati ad approfondire ulteriormente il titolo di Bandai Namco, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Jump Force.