Jump Force: Seto Kaiba da Yu-Gi-Oh si mostra in quattro nuovi scatti

A pochi giorni dall'annuncio dell'arrivo di Seto Kaiba da Yu-Gi-Oh, Bandai Namco Entertainment ha pubblicato quattro nuove immagini con protagonista l'acerrimo rivale di Yugi Muto, che rappresenterà il primo personaggio aggiuntivo di Jump Force.

Il dirigente della Kaiba Corporation viene ritratto mentre fronteggia Yugi assieme a due dei pezzi più potenti della sua collezione: il leggendario Drago Bianco Occhi Blu e l'Obelisco del Tiranno, una delle tre Divinità Egizie. Potete ammirare tutte e quattro le immagini nella galleria allegata in calce a questa notizia.

Seto Kaiba sarà solo il primo degli tre personaggi aggiuntivi a pagamento che debutteranno in Jump Force nel corso del mese di maggio. Gli altri due verranno presentati nelle prossime settimane. Prima di allora, ad aprile, il titolo si aggiornerà con diversi contenuti gratuiti, tra le quali sono comprese la funzionalità Clan, l'evento Vertex e nuovi costumi per gli avatar. A giugno e luglio sono previsti altri due aggiornamenti gratis, mentre ad agosto verrà il turno di un nuovo trio di personaggi aggiuntivi a pagamento, la cui identità non è al momento nota.

La comunità dei modder, intanto, si sta divertendo nel creare nuovi lottatori che non hanno nulla a che fare con l'universo di Shonen Jump. Un giocatore in particolare ha creato delle mod di Leon Kennedy da Resident Evil 2 e Muscular da My Hero Academia.