Jump Force: presenti anche Jotaro da JoJo e Dai dal manga di Dragon Quest

Il roster dei lottatori di Jump Force continua ad espandersi senza sosta. Grazie ad una pubblicità apparsa su Facebook, abbiamo scoperto che nel picchiaduro crossover saranno presenti anche Jotaro Kujo da JoJo’s Bizarre Adventure e Dai di Dragon Quest: The Adventure of Dai, un manga pubblicato da Shonen Jump.

Bandai Namco, in realtà, non li ha ancora presentati ufficialmente con delle immagini e dei video, ma il fatto che siano raffigurati nel materiale promozionale non lascia alcun dubbio sulla loro effettiva presenza nel gioco. Potete dare un'occhiata al banner in questione in calce a questa notizia: Dai si trova all'estrema sinistra, tra Yugi Muto e Naruto, mentre Jotaro Kujo può essere scorto al centro, tra Kenshiro e Goku.

Jump Force verrà pubblicato su Playstation 4, Xbox One e PC il prossimo 15 febbraio. Nella giornata di ieri sono stati pubblicati i primi screenshot ufficiali di Boruto Uzumaki, giovane genin del Villaggio della Foglia e figlio di Naruto Uzumaki e Hinata Hyuga. Prima di lasciarvi segnaliamo che, purtroppo, le ultime fasi della Beta Pubblica di Jump Force sono state rinviate a data da destinarsi. Il posticipo si è reso necessario per consentire ai tecnici di Bandai Namco di intervenire sui problemi del netcode ravvisati dagli utenti.