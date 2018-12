Jump Force: lo stage di Marineford si mostra nei primi screenshot ufficiali

Attraverso la sua pagina Facebook ufficiale, Bandai Namco Entertainment ha presentato un nuovo stage di Jump Force, Marineford. La celebre location del manga One Piece, sede della marina prima che venisse trasferita nel Nuovo Mondo, è qui proposta in una variante particolare che risulta essere il frutto di una fusione con la città di Tokyo.

Per l'occasione, la compagnia giapponese ha anche pubblicato 7 screenshot in alta risoluzione che potete visionare nella galleria in calce a questa notizia. Marineford viene descritta come "un'arena di fuoco e ghiaccio", che muta durante gli scontri e "collassa in un'esplosione di lava quando la battaglia raggiunge il culmine". A quanto pare, durante questo processo cambia anche l'ora del giorno.

L'annuncio della nuova arena è arrivato poco dopo la presentazione di Asta, protagonista del manga Black Cover, che farà parte del roster dei lottatori. Ricordiamo che Jump Force verrà pubblicato il 15 febbraio 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Bandai Namco ha recentemente aperto i preordini di tre differenti edizioni digitali: Standard, Deluxe e Ultimate