Jump Force: svelata l'identità di tutti i lottatori aggiuntivi a pagamento

Come ampiamente preannunciato da Bandai Namco Entertainment, il già affollato roster di Jump Force è destinato ad ampliarsi ulteriormente in futuro con l'aggiunta di nuovi lottatori. A quanto pare saranno in totale 9, suddivisi in tre distinti pacchetti da tre.

I primi due, entrambi facenti parte del primo pacchetto previsto per il mese di maggio, sono già stati svelati nelle scorse settimane: stiamo parlando di Seto Kaiba da Yu-Gi-Oh! e All-Might da My Hero Academia. Quest'oggi il magazine V-Jump, in accordo con Bandai Namco, ha ben pensato di rivelare l'identità di tutti quanti, evitando quindi di tenere sulle spine i giocatori nei mesi a venire. Ecco a voi di chi si tratta:

Biscuit Krueger (da Hunter x Hunter)

Toushirou Hitsugaya (da Bleach)

Majin Buu (Good Buu) (da Dragon Ball Z)

Katsuki Bakugou (da My Hero Academia)

Trafalgar Law (da One Piece)

Grimmjow Jaegerjaquez (da Bleach)

Madara Uchiha (da Naruto)

Non sappiamo quale di questi combattenti andrà ad affiancare Seto Kaiba e All-Might nel primo pacchetto atteso a maggio. L'uscita del secondo pack, ricordiamo, è fissato per il mese di agosto, mentre il terzo non ha ancora una finestra di lancio.

Cosa be ne pare della selezione operata dagli sviluppatori? Siete soddisfatti del cast aggiuntivo? Prima di salutarvi, ricordiamo che Jump Force è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.