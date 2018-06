Jump Force torna a mostrarsi nei nuovi screenshot e nel trailer in italiano

Bandai Namco Entertainment ha pubblicato una serie di nuovi screenshot per Jump Force, permettendoci di dare un ulteriore sguardo al gioco. Disponibile anche il trailer di annuncio in lingua italiana: lo trovate in cima alla notizia.

Dopo la presentazione ufficiale ospitata durante la conferenza Xbox E3 2018, dunque, Bandai Namco Entertainment è tornata a mostrare Jump Force con una serie di nuovi screenshot tratti dal gioco (li trovate a fondo pagina). In alto, invece, potete gustarvi il trailer di annuncio di Jump Force in lingua italiana.

Ricordiamo che il titolo si presenta come un nuovo picchiaduro cross-over tra gli universi di Dragon Ball, Naruto e One Piece. Il debutto del gioco è fissato per il 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC.