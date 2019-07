Jump Force: un trailer per l'arrivo di Kane, villain disegnato dall'autore di Dragon Ball

Bandai Namco Entertainment ha pubblicato un nuovo trailer incentrato su Jump Force, il picchiaduro che permette ai fan dell'animazione orientale di vestire i panni dei più noti protagonisti di manga e anime nipponici.

Con il nuovo update pubblicato dal team di sviluppo, il roster di Jump Force va ad arricchirsi con l'arrivo di due nuovi abili combattenti disegnati da Akira Toriyama, autore di Dragon Ball: Galena e Kane. Proprio a quest'ultimo è dedicato il nuovi filmato introduttivo che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, in cui possiamo ammirare il villain in azione mentre cerca di mettere in difficoltà Son Goku con alcuni dei suoi attacchi più devastanti.

Oltre ad aver introdotto Kane e Galena, la nuova patch del gioco ha implementato l'evento online "Raid Boss Battle", aggiunto i costumi e i ticket per gli eventi al Shop Counter, ed ha migliorato la stabilità generale del gameplay. Per il changelog completo vi rimandiamo a questo indirizzo.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Jump Force è disponibile ora su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il picchiaduro è ancora in attesa di accogliere un altro personaggio amato della saga di Akira Toriyama, ovvero Majin Bu, in arrivo nel corso dell'estate. Per ulteriori informazioni sul titolo, vi rimandiamo alla Recensione di Jump Force.