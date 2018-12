Jump Force: un trailer presenta Asta di Black Cover e Izuku di My Hero Academia

Durante il Jump Festa 2018, Bandai Namco Entertainment ha colto l'occasione per pubblicare due nuovi filmati di Jump Force, erede spirituale di J-Stars Victory VS che vanterà tra le sue fila tutti i più grandi lottatori provenienti dalle opere di Shonen Jump.

Il primo dei due, che trovate in apertura, mostra per la prima volta in azione Asta di Black Cover e Izuku "Deku" Midoriya di My Hero Academia, entrambi annunciati in tempi recenti con una serie di screenshot. Il secondo filmato, invece, si focalizza sulle differenti componenti del titolo, dai personaggi al gameplay, passando per la storia. Potete visionarlo in calce a questa notizia.

A causa dell'inaspettata fusione del mondo Jump con quello reale, si è scatenato il caos sulla Terra, dove degli invasori malvagi stanno seminando panico e distruzione. Per far fronte a questa terribile minaccia, il Direttore Glover ha chiamato a raccolta i più potenti guerrieri provenienti dai vari universi per formare una squadra di eroi, la Jump Force.

Prima di lasciarvi, ricordiamo che il titolo verrà pubblicato il 15 febbraio 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Recentemente sono stati aperti i preordini di tre differenti edizioni digitali: Standard, Deluxe e Ultimate.