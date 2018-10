Jump Force: vediamo le abilità in combattimento di Yugi Muto

Bandai Namco Entertainment Europe ha pubblicato un nuovo gameplay trailer di Jump Force, permettendoci di vedere in azione le abilità di Yugi Muto. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Probabilmente il più piccolo tra i lottatori di Jump Force, Yugi Muto diventa uno dei combattenti più forti quando utilizza le sue celebri carte Duel Monster in battaglia. Sarà in grado di farle direttamente combattere per lui oppure usare le carte magia per cambiare l’inerzia dello scontro.

Oggi è stato anche mostrato il livello del Golden Gate che permette ai giocatori di lottare sul celebre simbolo della San Francisco Bay. Accanto al ponte, la statua della Valley of the End dell’universo di Naruto sorge dalle acque…un ulteriore indizio della fusione dei diversi mondi.

Ricordiamo che Jump Force è atteso nel corso del 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC.