Jump Force: vi regaliamo 50 codici per la Closed Beta su Xbox One (Chiavi Esaurite)

Aggiornamento: abbiamo esaurito anche i 50 codici a disposizione per la Closed Beta su Xbox One, grazie a tutti per la partecipazione e buon divertimento con Jump Force!

Le sessioni Closed Beta del picchiaduro Bandai Namco sono programmate nei seguenti orari:

12 ottobre dalle 15.00 alle 17.00

13 ottobre dalle 6.00 alle 8.00

13 ottobre dalle 19.00 alle 21.00

14 ottobre dalle 6.00 alle 8.00 del mattino

Per ottenere la vostra chiave per la Closed Beta di Jump Force vi basterà effettuare il login su Everyeye.it(oppure, registrati) con il vostro account e successivamente cliccare sul pulsante blu con la scritta "Clicca qui per richiedere il codice" che trovate qui sotto. Fatto questo troverete il codice nella vostra pagina profilo (per raggiungerla vi basterà cliccare sul vostro nickname in alto a destra su qualsiasi pagina del nostro sito), nella sezione "Codici Beta".

La chiave ottenuta potrà essere utilizzata per riscattare il client della Beta da Xbox Store, il preload sarà disponibile indicativamente nel corso della giornata odierna. Se siete interessati vi consigliamo di affrettarvi, i codici disponibili sono solamente 50. Buon divertimento!