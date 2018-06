Jump Force: Video Anteprima del picchiaduro crossover con Naruto, Dragon Ball e One Piece

Dopo l'annuncio a sorpresa durante la conferenza Microsoft, abbiamo dato uno sguardo più approfondito a Jump Force, nuovo picchiaduro con protagonisti i personaggi simbolo delle serie manga pubblicate sulla rivista Jump, tra cui Dragon Ball, Naruto e One Piece.

Un gioco molto promettente per i fan delle serie manga pubblicate da Jump: come confermato da Bandai Namco Entertainment, Jump Force si presenta a tutti gli effetti come l'erede spirituale di J-Stars Victory Vs, un nuovo picchiaduro a incontri che combina gli universi degli anime più popolari come quelli di Dragon Ball, Naruto, One Piece.

Al momento non è chiaro quanto sarà vasto il roster di Jump Force, ma a giudicare dalle premesse potremo controllare una vasta gamma di eroi provenienti dai mondi dei manga più popolari degli ultimi anni. Nell'attesa di conoscere ulteriori dettagli sul gioco, ricordiamo che il titolo è previsto nel corso del 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Vi lasciamo alla visione della nuova Video Anteprima riportata in cima alla notizia.