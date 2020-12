Jump Force: Yoruichi Shihouin di Bleach si presenta nel nuovo trailer

Bandai Namco Entertainment ha tolto i veli al nuovo lottatore aggiuntivo di Jump Force, picchiaduro crossover che a quasi due anni dal lancio si trova ancora nel pieno del supporto e nella seconda stagione di contenuti.

Il nuovo combattente è Yoruichi Shihouin di Bleach, una donna molto saggia e intelligente che guida Kyrosaki Ichigo e compagni all'interno della Soul Society. Ad accompagnarne l'annuncio c'è il trailer in apertura di notizia, che dà un assaggio delle sue portentose abilità in combattimento e svela che il suo arrivo in Jump Force è previsto all'inizio del 2021.

Yoruichi si unirà al roster in qualità di tredicesimo personaggio DLC della storia di Jump Force, il quarto se prendiamo in considerazione il solo Character Pass 2. Il secondo pass dei lottatori, venduto a 17,99 euro, ha già messo a disposizione degli acquirenti disposizione Shoto Todoroki di My Hero Academia, Meruem di Hunter X Hunter e Hiei di Yu degli Spettri. Il quinto combattente non è ancora stato svelato. Yoruichi potrà essere scaricata con quattro giorni di anticipo e senza alcun costo aggiuntivo da tutti i possessori del Character Pass 2. In alternativa, potrà essere acquistata singolarmente a 3,99 euro. Jump Force, ricordiamo, è acquistabile su PlayStation 4, Xbox One, PC e, dalla scorsa estate, anche su Nintendo Switch.