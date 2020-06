Jump Rope Challenge: Nintendo lancia un nuovo gioco gratis per Switch

A sorpresa, Nintendo ha reso disponibile sull'eShop Jump Rompe Challenge, un gioco gratis creato da un gruppo di sviluppatori Nintendo nel tempo libero durante la quarantena forzata dei mesi scorsi e nato con l'obiettivo di far fare del sano movimento ai giocatori.

Jump Rope Challenge non è un gioco particolarmente elaborato, si tratta semplicemente di una sfida al salto della corda, nei panni di due coniglietti i giocatori dovranno sfidarsi con l'obiettivo di resistere più a lungo e totalizzare il maggior numero di salti.

Jump Rope Challenge è gratis e potrà essere scaricato fino alla fine di settembre, trascorso questo periodo l'app verrà rimossa dal Nintendo eShop. Nel momento in cui scriviamo il gioco è disponibile in Giappone, negli Stati Uniti e in Europa, compreso lo store italiano, dove è scaricabile sin dalle prime ore del mattino di oggi, martedì 16 giugno.

Nintendo mette in guardia i giocatori facendo presente che Jump Rope Challenge richiede uno sforzo fisico di medio o intenso livello, dunque fermatevi se riscontrate sintomi come stanchezza o affaticamento dopo una sessione prolungata di gioco.