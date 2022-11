Jumplight Odyssey annunciato: lo strategico gestionale nello spazio arriva nel 2023

Il PC Gaming Show del 17 novembre 2022 si è aperto con Jumplight Odyssey, uno strategico gestionale con elementi roguelike ambientato nello spazio dove il giocatore sarà chiamato a vestire i panni del comandante di una nave spaziale con il compito di condurre il suo equipaggio attraverso una coinvolgente fuga nello spazio.

Come si può leggere sulla pagina Steam di Jumplight Odyssey, gli utenti saranno chiamati a gestire ogni aspetto della loro nave spaziale: personale, risorse a disposizione e bisogni primari di tutti i membri dell'equipaggio. I membri della crew svolgono la loro vita in maniera normale e naturale, interagendo costantemente tra loro, mangiando e dormendo quando necessario: i rapporti interpersonali saranno quindi un elemento chiave delle meccaniche di gioco, nel frattempo che facciamo in modo di avere pronta l'astronave per tutte le inside dello spazio.

Che si tratti di evitare buchi neri o di sfuggire alla minaccia rappresentata dall'ammiraglio Voltan ed i suoi bellicosi Zutopan, l'opera realizzata da League of Geeks offre un viaggio lungo e tortuoso verso la Stella Perpetua. Sarà dunque fondamentale mantenere alto il morale dell'equipaggio venendo incontro ad ogni loro esigenza. E quale migliore antistress a disposizione di un simpatico maialino che può essere anche accarezzato?

Jumplight Odyssey farà il suo esordio su PC nel corso del 2023, sebbene League of Geeks non abbia fornito per ora una finestra di lancio più dettagliata. Non resta che attendere i prossimi mesi per dettagli maggiori su questa nuova intrigante avventura spaziale.