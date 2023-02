Jumplight Odyssey e Solium Infernum in azione: i trailer confermano il lancio nel 2023

A pochi mesi di distanza dall'annuncio di Jumplight Odyssey, il gestionale dall'ambientazione sci-fi torna a mostrarsi in azione.

Il team di sviluppo di League of Geeks ha infatti pubblicato un ricco video gameplay dedicato alla produzione. Disponibile in apertura a questa news, il trailer conferma l'esordio del titolo nel corso di quest'anno. Nel 2023, in particolare, Jumplight Odyssey esordirà sui PC, con un Accesso Anticipato su Steam. Successivamente l'Indie troverà spazio anche nel catalogo di PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Nei panni della principessa Euphora, i giocatori sii troveranno ad affrontare un'avventura sci-fi di stampo roguelike, ispirata ai grandi classici della fantascienza degli anni Settanta e nella quale si potrà edificare la propria personale colonia spaziale.



Strategia a turni su sfondo fantasy, politico e militare attende invece in Solium Infernum, edito ancora una volta da League of Geeks. I giocatori potranno edificare e guidare il proprio esercito infernale, con l'obiettivo di equilibrare le cinque abilità del male, comunemente note come ira, inganno, profezia, distruzione e carisma. Anche in questo caso, il viaggio videoludico inizierà nel 2023, ma questa volta in esclusiva per PC.



Nel frattempo, gli appassionati di produzioni indipendenti possono tenere gli occhi aperti sul PlayStation State of Play di domani, che potrebbe portare con sé qualche nuovo annuncio dal mondo dello sviluppo indipendente.