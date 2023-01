Jumun Will on the Blade: il soulslike in Unreal Engine 5 creato da un solo sviluppatore

È diventata sempre più frequente l'apparizione di progetti videoludici firmati da un unico autore. Dopo l'eccellente Tunic e Stardew Valley - giusto per fare un paio di esempi -, è tempo di dare uno sguardo a Jumun: Will on the Blade.

Parliamo di un interessante Action RPG di stampo apparentemente souls-like, annunciato da pochi giorni tramite un account Twitter dedicato. Al momento, il nome del suo creatore non è noto, ma il progetto si sta guadagnando una crescente attenzione da parte del pubblico di appassionati. Sviluppato in Unreal Engine 5, Jumun: Will on the Blade proporrà un'ambientazione open-world, stracolma di pericoli e di mostri a dir poco inquietanti.

Al momento, l'autore dell'Action RPG non ha ancora pubblicato un trailer dedicato, ma sul già citato account Twitter sono disponibili diverse clip video che descrivono specifici aspetti del gameplay. Dall'esplorazione alle fasi di combattimento, passando per arti marziali e teletrasporto, è così possibile farsi una piccola idea di quella che sarà l'offerta di Jumun: Will on the Blade.

Apparso all'improvviso sui radar dell'orizzonte videoludico, l'Action RPG è ancora avvolto nel mistero, ma ben presto potremmo finire per saperne di più, come accaduto ai tempi dei primi avvistamenti di Black Myth: Wukong, ora atteso per l'estate 2024.