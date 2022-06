Junichi Masuda lascia Game Freak per passare a The Pokemon Company

A partire da oggi, Junichi Masuda, Managing Director di Game Freak, ha abbandonato il suo ruolo all'interno dello studio per ricoprire la carica di Chief Creative Officer di The Pokemon Company, la casa madre che si occupa di gestire ogni aspetto del franchise Pokemon.

Junichi Masuda è uno dei fondatori originali di Game Freak ed è stato coinvolto nei videogiochi Pokemon sin dai tempi di Pokemon Rosso e Pokemon Verde (usciti nel 1996 su Game Boy) oltre ad aver seguito la direzione di moltissimi altri videogiochi della serie.

Come Chief Creative Officer (CCO) di The Pokemon Company, Masuda si occuperà dl brand Pokemon nella sua interezza, mettendo la sua creatività al servizio del franchise con l'obiettivo di far crescere ulteriormente il marchio sviluppando nuovi progetti che vadano ad abbracciare un pubblico sempre più vasto.

Masuda si è detto molto contento del suo nuovo ruolo ed ha ringraziato i fan che lo hanno sempre supportato nel suo lavoro, ricordando con affetto il lavoro svolto negli anni da Pokemon Rosso e Verde e fino a Pokemon X e Y senza dimenticare il contributo dato a produzioni come Pokemon GO. Non è ancora chiaro chi prenderà il suo posto in Game Freak, lo studio giapponese in ogni caso continuerà ad operare come principale sviluppatore dei giochi Pokemon.