Junichi Masuda tormentato dai fan per i Pokemon assenti in Spada e Scudo

Da tempo ormai parte della community di Pokemon si sta lamentando apertamente per i Pokemon assenti in Spada e Scudo, anche se molti di questi verranno aggiunti tramite le espansioni annunciate durante il Pokemon Direct della scorsa settimana.

I fan tuttavia non sembrano sentire ragioni e da mesi stanno letteralmente tormentando sui social Junichi Masuda di Game Freak. Non è bastato l'annuncio dei 200 Pokemon in arrivo per placare gli animi e alcuni membri della community hanno continuato ad inviare messaggi di odio a Masuda ed al suo team.

All'ennesimo Tweet che accusava Junichi di aver rimosso molti Pokemon dal gioco per venderli poi a parte con i DLC, Masuda è scoppiato: "oggi è vacanza in Giappone ed è il mio compleanno, vorrei essere lasciato in pace e rilassarmi, se me lo permettete."

Inutile dire come questo commenti abbia scaldato ulteriormente gli animi dando vita ad un botta e risposta con altri utenti del popolare social network, divisi tra chi continua a criticare le scelte di Game Freak e chi invece si trova d'accordo con la strategia adottata per Pokemon Spada e Scudo.

Il Pass Espansioni di Pokemon Spada e Scudo è già disponibile per il preordine sul Nintendo eShop e darà accesso a due DLC in arrivo nel corso del 2020, denominati L'Isola Solitaria dell'Armatura e Terre Innevate della Corona.