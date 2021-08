Jupiter Hell: disponibile l'adrenalinico GDR roguelike ispirato a Doom

Jupiter Hell è finalmente disponibile su PC. Dopo essere stato per due anni giocabile in Early Access, l'editore Hyperstrange e lo sviluppatore ChaosForge confermano l'arrivo della versione completa dell'intrigante gioco di ruolo a tinte roguelike che strizza l'occhio alle atmosfere di Doom.

L'avventura è ambientata sulle lune di Giove e ci mette nei panni di un marine spaziale alle prese con un'invasione di creature demoniache, esplorando base spaziali dalle atmosfere estremamente cupe e dove il pericolo è sempre dietro l'angolo. Giocato attraverso una visuale dall'alto e con un gameplay strutturato a turni, in Jupiter Hell ci ritroveremo a combattere contro orde di zombie, demoni e creature mostruose, da fare a pezzi ricorrendo a diverse armi quali pistole, fucili e anche motoseghe. Presente inoltre una buona varietà di classi ed equipaggiamenti su cui fare affidamento in ogni circostanza. Il tutto senza dimenticare uno stile grafico accattivante e una colonna sonora heavy metal che rende ancora più adrenalinici e coinvolgenti gli scontri.

Il gioco è inoltre acquistabile su Steam in sconto del 20%, messo a disposizione per un breve periodo di tempo. Descritto come "un gioco di scacchi, ma con i fucili a pompa", Jupiter Hell promette di rivelarsi un intrigante GDR strategico roguelike. E data la fonte d'ispirazione, può essere una buona idea anche rileggersi la nostra recensione di Doom Eternal.