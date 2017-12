Jupiter & Mars: una nuova avventura sottomarina in arrivo su PS4 e PS VR

Sul palcoscenico della PlayStation Experience 2017 è stato annunciato anche, una nuova avventura sottomarina in arrivo su. Disponibile il trailer ufficiale: lo trovate in cima alla notizia.

Sviluppato da Trigertron, Jupiter & Mars si presenta come un'avventura sottomarina dallo stile audiovisivo molto ricercato. Le atmosfere e le musiche sembrano ricordare da vicino Child of Eden, per quella che si preannuncia come un'esperienza potenzialmente suggestiva da vivere in realtà virtuale, grazie alla compatibilità con PlayStation VR (il titolo potrà essere giocato anche su PS4 in modo tradizionale).

Rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli per quanto riguarda le meccaniche di gioco e la finestra di lancio.