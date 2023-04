Jurassic Park 30th Anniversary Collection: tornano i vecchi giochi con i dinosauri!

Quest'anno, Jurassic Park festeggia il trentesimo anniversario e per l'occasione Limited Run Games ha annunciato Jurassic Park 30th Anniversary Collection, un pacchetto che include vari giochi di Jurassic Park usciti su console a 8 e 16-bit.

In realtà non ci sono molti dettagli e la compagnia invita a sintonizzarsi all'evento LRG3 di giugno per saperne di più, l'annuncio di Jurassic Park 30th Anniversary Collection è accompagnato da una foto che mostra vari giochi tra cui Jurassic Park per NES, SNES e Game Boy e Jurassic Park 2 The Chaos Continue per Super Nintendo e Game Boy.

Questi però sono solo alcuni dei videogiochi a tema usciti negli anni '90, tra gli altri dobbiamo citare Jurassic Park per SEGA Mega Drive, Game Gear e Master System, Jurassic Park per SEGA CD e un gioco omonimo per Amiga, inoltre ricordiamo anche Jurassic Park Rampage Edition per Mega Drive uscito nel 1994, Jurassic Park Interactive per 3DO e Jurassic Park Paint and Activity Center per PC.

Con ogni probabilità Jurassic Park 30th Anniversary Collection includerà solamente i giochi usciti su NES, SNES e Game Boy ma come detto ne sapremo di più durante il mese di giugno. Sicuramente una collection dedicata ai nostalgici e a tutti coloro che ricordano con affetto i videogiochi tratti da uno dei film più celebri e apprezzati di sempre.