Jurassic Park Survival come Alien Isolation? Parla Jeff Grubb

Tra le sorprese dei The Game Awards 2023 c'è stato anche l'annuncio di Jurassic Park Survival, nuova avventura targata Saber Interactive basata sulla storica serie cinematografica di Jurassic Park e in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Ad aggiungere qualche dettaglio sul progetto è ora un famoso insider.

Nel corso dell'ultima edizione del The XboxEra Podcast, Jeff Grubb ha parlato anche del prossimo videogioco incentrato su Jurassic Park, rivelando che Jurassic Park Survival dovrebbe essere un'avventura in prima persona dallo stile molto simile ad Alien Isolation, con i giocatori che dovranno dunque evitare di farsi individuare dalle temibili creature che popolano Isla Nublar proprio come accadeva nel survival horror ispirato ad Alien targato SEGA e Creative Assembly divenuto realtà nel corso del 2014.

"Con il gioco di Jurassic Park vogliono avvicinarsi ad Alien Isolation e questo dovrebbe essere già piuttosto ovvio da quanto abbiamo visto finora, è l'obiettivo con questo gioco", afferma Grubb sulla questione senza tuttavia approfondire ulteriormente la questione. Per il momento Jurassic Park Survival resta sprovvisto di una data d'uscita, in attesa di scoprire maggiori dettagli sul progetto nel corso dei prossimi mesi.

Sempre durante XboxEra Podcast, Shpeshal Nick ha affermato che Marvel's Blade non uscirà prima del 2027, mentre il presunto videogioco basato su The Mandalorian e sviluppato da id Software non esisterebbe affatto.