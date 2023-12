Jurassic Park Survival: i dinosauri invadono il palco dei TGA ed è subito il 1993!

Le aspettative di tanti mesi d'attesa sono state ripagate: la notte dei The Game Award è finalmente giunta. Anche quest'anno, Geoff Keighley ha tante sorprese da mostrare al proprio pubblico internazionale, ma quali avventure comporranno parzialmente la line-up del 2024? Lo show è iniziato e si prospetta molto interessante per tutti i gamer.

Il palco dei The Game Awards ha visto un'altra grande azienda del settore videoludico sotto le luci dei riflettori: parliamo di Saber Interactive con il suo Jurassic Park Survival. Mostrata nel corso della kermesse presieduta da Geoff Keighley nella notte dell'8 dicembre, l'avventura che porterà i giocatori a rivivere le magnifiche ed inquietanti atmosfere delle opere cinematografiche di Steven Spielberg è pronta a fare prossimamente il suo debutto sul mercato PC e console.

Jurassic Park Survival uscirà su PS5, Xbox Series X/S e PC. È tempo di tornare a Isla Nublar, dopo gli eventi che hanno caratterizzato la pellicola approdata nelle sale cinematografiche nel 1993. "Vivi un'emozionante azione in prima persona nei panni della scienziata InGen Dr. Maya Joshi, che non è riuscita a evacuare Isla Nublar, in questo gioco d'azione e avventura per giocatore singolo e scopri una storia mai raccontata prima". Non vi sono informazioni circa la data d'uscita del progetto, ma si attendono maggiori dettagli nel corso delle settimane o dei mesi a seguire. Dopo annunci del calibro di OD, l'esperienza horror presentata da Hideo Kojima che terrorizza in video ai Game Awards, è tempo di tanti altri annunci nel corso della notte dell'8 ottobre.