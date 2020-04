Jurassic World Aftermath è un nuovo videogioco a base di dinosauri?

Recentemente Universal Studios ha registrato il marchio Jurassic World Aftermath per l'utilizzo nei settori videogiochi, app mobile e software scaricabili, categorie che farebbero immediatamente pensare all'arrivo di un nuovo gioco basato sulla celebre saga cinematografica.

Jurassic World Aftermath potrebbe essere una sorta di sequel di Jurassic World Evolution oppure un progetto del tutto diverso, al momento purtroppo non ci sono dettagli di alcun tipo e del resto il progetto non è mai stato annunciato ufficialmente. Non è escluso che la registrazione del nome possa essere in qualche modo legata al film Jurassic World Dominion in uscita nel 2021, restiamo in attesa di saperne di più.

Certo è che la serie di videogiochi di Jurassic Park sembra destinata a continuare anche in futuro dopo il grande successo di Jurassic Park Evolution, titolo capace di vendere oltre un milione di copie nel primo mese di presenza sul mercato, accolto positivamente da pubblico e critica. Che sia arrivato il momento di vedere i dinosauri in azione in un contesto diverso da quello dei giochi gestionali? Magari un MMO o un gioco survival in stile ARK, le possibilità sono certamente molte, non trovate?