Jurassic World Blue: il secondo episodio è disponibile su Oculus e Gear VR

I lucertoloni giganti che abbiamo imparato ad amare grazie a Steven Spielberg, tornano protagonisti con due scoppiettanti appuntamenti da non perdere...

In concomitanza con l’uscita nelle sale italiane di Jurassic World Il Regno Distrutto e del 25° anniversario dall’uscita al cinema per primo storico capitolo della saga, arriva Jurassic World Blue Episodio 2, il nuovo capitolo VR dedicato ai mostri preistorici che da sempre riescono ad affascinarci, disponibile per Oculus Rift, Oculus Go e Gear VR!

Cosa aspetti? Indossa il visore, scarica il gioco e immergiti nel fantastico mondo dei dinosauri! Jurassic World Blue: Episodio 2 è ora disponibile per Gear VR e i dispositivi della famiglia Oculus.