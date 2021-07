Jurassic World Evolution 2: biomi, dinosauri e modalità nel primo videodiario di Frontier

Dopo averlo presentato durante l'evento Kickoff Live organizzato da Geoff Keighley, gli sviluppatori di Jurassic World Evolution 2 sono tornati a parlare del gestionale dedicato ai dinosauri con il primo videodiario del gioco.

Il secondo capitolo del gestionale ispirato al celebre romanzo di Michael Crichton si pone l'obbiettivo di migliorare quanto visto nel precedente episodio, partendo da alcuni elementi chiave apprezzati dai giocatori ed evolvendoli nel nuovo contesto manageriale. Nel video appena pubblicato i ragazzi di Frontier spiegano il lavoro svolto sull'ampliamento dei biomi che ospiteranno le creature del giurassico, nonché sulle strutture e sui poli attrattivi per i visitatori. Come dichiarato dal Game Director Rich Newbold, dall'Executive Producer Adam Woods e dal Lead Designer Jim Stimpson, Jurassic World Evolution 2 potrà godere di ben quattro modalità di gioco differenti, nuove condizioni metereologiche e tante linee di DNA inedite per sviluppare dinosauri mai visti.

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che Jurassic World Evolution 2 dovrebbe uscire entro il 2021 su PC e con una versione dedicata alle console PS4, Xbox One e le nuove PlayStation 5 e Xbox Series X/S.