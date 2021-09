Jurassic World Evolution 2: campagna principale e modalità Chaos Theory in un nuovo video

Il team di Frontier Developments ha pubblicato il secondo episodio del diario di sviluppo che accompagnerà Jurassic World Evolution 2 fino all'uscita, questa volta focalizzato sulla campagna principale e sulle altre modalità di gioco.

Il secondo capitolo del gestionale dedicato al mondo di Jurassic Park proporrà un approccio completamente differente per la campagna principale: i giocatori non dovranno concentrarsi sulla costruzione del parco o sulla creazione delle varie linee genetiche ma saranno impegnati a rintracciare i dinosauri e a capire come catturarli. In Jurassic World Evolution 2 infatti gli animali preistorici sono riusciti a fuggire sul territorio americano e i giocatori lavoreranno fianco a fianco con il Fish and Wildlife Department degli Stati Uniti per catturarli e metterli al sicuro. Per l'occasione torneranno alcuni dei personaggi più iconici della saga tra cui Ian Malcom, Claire Dearing e Owen Grady. Gli sviluppatori hanno infine svelato una nuova modalità chiamata Chaos Theory che includerà un'anteprima del parco a tema di San Diego.

Prima di lasciarvi al filmato vi ricordiamo che Jurassic World Evolution 2 uscirà il prossimo 9 novembre su PC, Xbox One, PlayStation 4 e su PS5 e Xbox Series X/S. Sulle nostre pagine potete trovare una lunga intervista con il team di Frontier Developments.