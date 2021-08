Jurassic World Evolution 2 ha una data di uscita: il trailer alla Gamescom

Nel corso dell'estate di quest'anno, il team di sviluppo di Frontier Developments ha avuto modo di presentare un ricco video diario dello sviluppo di Jurassic World Evolution 2.

Dopo aver presentato una ricca selezione di biomi e dinosauri che popoleranno le lande del gioco, la software house torna in ora in azione sul palco dell'Opening Night Live. La cerimonia di apertura della Gamescom 2021 ha infatti ospitato la presentazione di un nuovo trailer di Jurassic World Evolution 2. Il gestionale ispirato al ricco immaginario della celebre saga cinematografica si è dunque mostrato in azione, tramite il filmato che trovate a disposizione direttamente in apertura a questa news.

Con Jurassic World Evolution 2, gli appassionati avranno modo di costruire il proprio parco divertimenti dei sogni, decidendo quali specie di dinosauri ospitare sulla propria isola. Con il nuovo trailer di Jurassic World Evolution 2, Frontier Development ha svelato anche la data di uscita della produzione: il gestionale sarà disponibile dal prossimo 9 novembre 2021 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.