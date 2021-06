Jurassic World Evolution 2 è realtà: Frontier svela il sequel del gestionale coi dinosauri

Nella cornice mediatica dell'evento Kickoff Live organizzato da Geoff Keighley, Frontier Developments ha confermato di essere al lavoro sul sequel di Jurassic World Evolution mostrando un suggestivo video in cinematica.

Il prossimo capitolo dell'apprezzata serie gestionale curata dagli autori di Elite Dangerous ci permetterà di creare un parco dei divertimenti preistorico ancora più ricco di attrazioni che, in pieno stile Jurassic Park, saranno rappresentate da specie estinte di dinosauri.

Il trailer di presentazione confezionato da Frontier ci permette di sbirciare tra le pieghe del lavoro svolto dagli autori inglesi nell'ampliamento dei biomi che ospiteranno le creature dal DNA risequenziato e, naturalmente, nell'espansione dei poli attrattivi per turisti e scienziati, con punti di osservazione per i dinosauri e ulteriori strutture per customizzare il proprio angolo di paradiso giurassico.

Il video d'annuncio di Jurassic World Evolution 2 ne fissa la commercializzazione più avanti nel 2021 per una rosa di piattaforme che partirà dal PC e coinvolgerà, conferma Frontier, anche i patiti di gestionali su console con la versione appositamente progettata per PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Date un'occhiata al trailer di annuncio di Jurassic World Evolution 2 e fateci sapere che cosa ne pensate al riguardo. In calce alla notizia trovate anche le primissime immagini in-engine condivise da Frontier Developments per celebrare il reveal del sequel di Jurassic World Evolution per PC e console.