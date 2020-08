Jurassic World Evolution: la Complete Edition del gestionale in arrivo su Nintendo Switch

Gli sviluppatori di Frontier Developments hanno annunciato l'arrivo di Jurassic World Evolution: Complete Edition su Nintendo Switch. La Complete Edition del noto gestionale dovrebbe comprendere tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati per il gioco.

Lanciato originariamente nel giugno del 2018 per PC, PlayStation 4 e Xbox One, Jurassic World Evolution nella versione Complete Edition arriverà anche su Nintendo Switch. Ad annunciarlo sono stati gli stessi sviluppatori di Frontier Developments con un nuovo trailer che mostra le caratteristiche del porting per la console della grande N.

In Jurassic World Evolution i giocatori possono creare il proprio personale parco dei divertimenti che vede come protagonisti i dinosauri della famosa saga cinematografica, dando vita a nuove razze ibride grazie agli incroci genetici e costruendo attrazioni speciali per i turisti paganti ed edifici adibiti alla ricerca. Durante le varie sessioni è poi possibile incontrare sfide e problemi capaci di rendere la vita nel parco davvero ostile.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che Jurassic World Evolution per Nintendo Switch uscirà il prossimo 3 novembre. Potete trovare la recensione di Jurassic World Evolution sulle nostre pagine.