Jurassic World Evolution: data di uscita delle edizioni retail e nuovo trailer

Come già era stato anticipato,sarà distribuito in formato digitale su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 12 giugno. Oggi,ha svelato quando i giocatori saranno in grado di acquistare il gioco in edizione fisica presso i negozi.

Jurassic World Evolution sarà disponibile in formato fisico a partire dal 3 luglio, a quasi un mese di distanza dal lancio digitale. Frontier ha inoltre pubblicato un nuovo trailer dedicato al gioco, grazie al quale apprendiamo maggiori dettagli legati ai bonus pre-order delle edizioni standard e digital deluxe, tra i quali troviamo fino a 5 dinosauri extra disponibili al lancio.

In Jurassic World Evolution, i giocatori costruiranno il proprio Jurassic World, dando vita a nuove e ibride razze di dinosauri, costruendo attrazioni per il pubblico e nuovi edifici adibiti alla ricerca. Nuove sfide si presenteranno a seconda delle scelte fatte dai giocatori.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Jurassic World Evolution, che vanterà la partecipazione dell'attore Jeff Goldblum, sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One in versione scaricabile dal 12 giugno, mentre arriverà anche in versione retail il 3 luglio. In calce alla notizia potete dare uno sguardo ad una nuova galleria di immagini pubblicate oggi da Frontier Developments