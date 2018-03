Jurassic World Evolution: data di uscita svelata, confermato il ritorno di Jeff Goldblum

Nel corso di uno speciale evento stampa che si sta tenendo in queste ore agli Universal Studios è stata svelata la data di uscita di, il nuovo manageriale ambientato nel mondo di

Il gioco sarà disponibile dal 12 giugno 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC, al momento non è chiaro se siano previste eventuali edizioni speciali o Collector's Edition, vi aggiorneremo in caso di novità.

Una certezza invece è il ritorno di Jeff Goldblum, che tornerà ad interpretare i panni del Dr. Ian Malcolm, apparso in Jurassic Park e Jurassic Park The Lost World. Jurassic World Evolution è sviluppato da Frontier Developments, team inglese noto per titoli come Elite Frontier, Zoo Tycoon e Screamride.