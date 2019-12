Jurassic World Evolution: ecco il nostalgico DLC Return to Jurassic Park

Gli utenti di Jurassic World Evolution possono prepararsi a un vero e proprio tuffo nel passato, dato che è finalmente disponibile l'attesissimo DLC Return to Jurassic Park. Si tratta di un'espansione del gioco che punta fortissimo sulla nostalgia, fin dal trailer che potete trovare in cima alla news.

In Jurassic World Evolution: Return to Jurassic Park sarete nei panni del creatore e proprietario del parco, John Hammond, e non baderete a spese nel costruire il vostro personale Jurassic Park con blackjack e squillo di lusso. Anzi, senza parco! Scherzi a parte, potrete riempirlo con ogni genere di attrattiva e dinosauri, tra cui ovviamente il T-Rex e i Raptor.

Si spera però che vogliate destinare parte del budget anche alla sicurezza, visto che sappiamo tutti benissimo cosa succede nel film. E il DLC parte proprio dopo gli avvenimenti di Jurassic Park, il film del 1993, e vedrà il ritorno del cast, compreso il Dr. Alan Grant, lo scienziato Ian Malcolm e la Dottoressa Ellie Saddler, tutti doppiati dalle loro controparti reali.

Insomma, il cast c'è, i dinosauri pure, ora tocca a voi: siete pronti a costruire la vostra versione di Jurassic Park? Jurassic World Evolution è disponibile su PS4, Xbox One e PC. Per saperne di più, date un'occhiata alla nostra recensione di Jurassic World Evolution.